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В Петербурге клининговую компанию заподозрили в неуплате 1 млрд рублей зарплатных налогов

фото ЗакС политика В Петербурге клининговую компанию заподозрили в неуплате 1 млрд рублей зарплатных налогов

Группу компаний "Бекар", которая занимается оказанием услуг по уборке помещений, заподозрили в неуплате 1 млрд рублей НДС, а также налогов по заработным платам, пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Петербурга.

"Бекар" включает в себя 170 подрядных организаций, 50 из них оказывают услуги по клинингу. Совокупный доход компании в период с 2019 по 2022 год составил 50 млрд рублей.

Петербургские силовики проводят обыски в помещениях, которые занимает офис компании: у "Бекара" изымают все финансово-хозяйственные документы.

По завершении комплексной проверки  будет дана процессуальная оценка.


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