Петербургские дорожники планируют восстановить миллион квадратных метров покрытия в 2022 году

Комитет по благоустройству Петербурга отчитался, что подведомственные ему дорожные предприятия в течение первого полугодия с начала 2022-го восстановили свыше 500 тысяч кв. метров асфальтового покрытия на городских магистралях, информирует пресс-служба Смольного.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов отметил благоприятные погодные условия, благодаря которым работы идут без задержек.

"Пока позволяет погода, во всех районах города ведётся масштабная работа по устранению выбоин и неровностей на улицах и проспектах", - сказал он.

Масштабный ремонт в этом сезоне уже завершён на Дибуновской и Народной улицах, на проспектах Бакунина, Королева и Косыгина, Перевозном переулке и улице Печатника Григорьева. Частично заменяли покрытие в том числе на Пулковском шоссе, Рижской, Школьной, Ленинградской улицах, на Товарищеском, Энтузиастов и Российском проспектах.

Во втором полугодии 2022-го дорожники должны отремонтировать ещё не менее 474 тысяч кв. метров покрытий.

В прошлом году совокупный объём проведённых работ почти дотянул до миллиона квадратных метров.