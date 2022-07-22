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ФСБ задержала в Крыму петербуржца, подозреваемого в подготовке диверсии против ВС РФ

фото ЗакС политика ФСБ задержала в Крыму петербуржца, подозреваемого в подготовке диверсии против ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Крыма жителя Петербурга, который намеревался вступить в незаконное военное подразделение на Украине и осуществлять диверсии против Вооружённых сил РФ, информирует пресс-служба ФСБ.

По данным силового ведомства, примкнуть к силам противника намеревался 35-летний горожанин: он уволился с работы и отправился в Крым, откуда надеялся попасть на Украину. Перед этим он прошёл курс военной спецподготовки.

"Он поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в акциях, в том числе диверсионно-террористического характера против ВС РФ", — заявили в ФСБ.

Как итог, петербуржец стал фигурантом уголовных дел по ч. 3. ст. 30 УК ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ч. 2 ст. 208 УК ("Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании"). Мужчине грозит срок до 15 лет тюрьмы.


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