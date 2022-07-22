В Сертолово муниципалы потратят более 700 тысяч рублей на закупку четырех моноблоков

Администрация Сертолово в Ленобласти намерена потратить на приобретение четырех компьютеров более 744 тысяч рублей, обратил 22 июля внимание портал 47news. Информация о конкурсе на поставку появилась на сайте госзакупок в четверг, 21 июля.

Заказчиком выступает комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово. Согласно приложенной спецификации, муниципалы намерены приобрести четыре моноблока с операционной системой Windows 10 Pro 64, с не менее чем восьмиядерным процессором, установленной оперативной памятью на 16 Гб и поддерживаемой оперативно памятью не менее 64 Гб.

Компьютеры должны быть оборудованы сенсорными экранами разрешением 1920х1080 или выше. При этом поверхность дисплеев предполагается матовой и антибликовой.

Предполагается, что стоимость одного моноблока составит 186 тысяч рублей. Срок подачи заявок — до 2 августа.