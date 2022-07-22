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От Финляндского вокзала в субботу запустят дополнительные электрички

фото ЗакС политика От Финляндского вокзала в субботу запустят дополнительные электрички

Жаркая погода в предстоящую субботу скажется на расписании движения электричек на Финляндском направлении, уведомил 22 июля комитет по транспорту. Для удобства пассажиров здесь запустят дополнительные поезда.

"23 июля на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области прогнозируется жаркая погода, — сообщает комтранс в своем Telegram-канале. — Для улучшения качества обслуживания пассажиров Комитет по транспорту совместно с АО "СЗППК" назначают дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала".

Речь идет об электричке в Зеленогорск отправлением в 16:45 и обратно в 18:01, а также об электричке в Белоостров (через Сестрорецк) в 11:17 и из Белоострова (через Парголово) в 12:36.

Пассажиров просят приобретать билеты в онлайн-сервисах во избежание очередей перед пригородными кассами.


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