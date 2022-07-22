Беглов посетил "эффективное и успешное" предприятие "Икапласт", работающее по программе импортозамещения

Петербургский глава Александр Беглов побывал на базирующемся на Октябрьской набережной предприятии "Икапласт", которое уже не первый год работает по программе импортозамещения, информирует пресс-служба Смольного.

Производимое компанией сырьё, впечатлился градоначальник, изготовлено только из российских материалов или материалов, поставляемых "дружественными странами". Осваивать импортозамещение "Икапласт", как указывается, начал ещё в 2015 году.

Подчёркивается, что имеющаяся на базе предприятия лаборатория позволяет сертифицировать всю изготавливаемую продукцию на месте, без отправки в Москву.

"Современная лаборатория сможет обслуживать заводы всего Северо-Запада России. Это важный этап в деле поддержки нашей промышленности", - полагает Беглов.

В скором времени "Икапласт" приступит к возведению нового цеха. Беглов пообещал, что город будет оказывать ему посильную поддержку, — "несмотря на санкционное давление".

В Смольном отметили, что "Икапласт" является одним из "успешных и эффективных" предприятий Северной столицы. Там производят свыше 35 тысяч наименований товаров. Это различные трубы, колодцы, арматура.

Ранее компании выделили четвёртый по счёту заём на 40 млн рублей.