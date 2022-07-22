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Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Черноморском регионе и на Украине

фото ЗакС политика Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Черноморском регионе и на Украине

Руководитель Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провёл в Стамбуле встречу со своим коллегой Хулуси Акаром, информирует пресс-служба военного ведомства.

Главы министерств поговорили о ситуации в Черноморском регионе и на Украине, а также обсудили происходящее в Сирии. Говоря о последнем, Шойгу отметил важность прекращения огня. По его словам, которые ретранслирует пресс-служба Минобороны, РФ и Турция постоянно коммуницируют по вопросам Сирии.

Отметим, ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Турцию для подписания соглашения о транспортировке украинского зерна через Чёрное море. Документ пока не подписан.

Фото: kremlin.ru


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