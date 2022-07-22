Беглов подписал постановление о премировании петербургских спортсменов и тренеров

Градоначальник города на Неве Александр Беглов подписал постановление о премировании городских спортсменов и тренеров в случае достижения высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских соревнованиях в первом квартале 2022 года, делится пресс-служба Смольного.

Согласно официальным данным, денежные вознаграждения за обозначенный период получат 325 спортсменов, которые заняли призовые места на чемпионатах и первенствах мира, Европы и России, IX Зимней спартакиаде учащихся России.

Премии буду удостоены атлеты, которые выступали на соревнованиях по фристайлу, лыжным гонкам, биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина, в футболе, сноуборде, лыжном двоеборье, легкой атлетике, дзюдо, плавании, парусном спорте, художественной гимнастике, конькобежном спорте, в пулевой стрельбе, гребном спорте, велосипедном, а также в настольном теннисе (спорт глухих), плавании (спорт лиц с поражением ОДА).

Финансово отметят также 185 тренеров, которые участвовали в подготовке победителей.