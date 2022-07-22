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Новости 18:44

Приставы стали чаще ловить петербуржцев на попытке пронести запрещенные предметы в суд

фото ЗакС политика Приставы стали чаще ловить петербуржцев на попытке пронести запрещенные предметы в суд

Приставы в Петербурге стали чаще выявлять у посетителей судов запрещенные предметы, пишет 22 июля "Деловой Петербург" со ссылкой на местное управление ФССП. Согласно сообщению, за первое полугодие 2022 года было выявлено 9 842 запрещенных предмета, что на 47,5% больше, чем годом ранее.

Треть выявленных предметов пришлась на огнестрельное, газовое и травматическое оружие, а также боеприпасы к нему. Кроме того, среди прочих сделанных приставами находок оказались колюще-режущие предметы и легковоспламеняющиеся жидкости.

Всего с начала года петербургские суды посетило более двух миллионов человек.


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