Приставы стали чаще ловить петербуржцев на попытке пронести запрещенные предметы в суд

Приставы в Петербурге стали чаще выявлять у посетителей судов запрещенные предметы, пишет 22 июля "Деловой Петербург" со ссылкой на местное управление ФССП. Согласно сообщению, за первое полугодие 2022 года было выявлено 9 842 запрещенных предмета, что на 47,5% больше, чем годом ранее.

Треть выявленных предметов пришлась на огнестрельное, газовое и травматическое оружие, а также боеприпасы к нему. Кроме того, среди прочих сделанных приставами находок оказались колюще-режущие предметы и легковоспламеняющиеся жидкости.

Всего с начала года петербургские суды посетило более двух миллионов человек.