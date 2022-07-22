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Новости 18:47

Беглов поручил коммунальщикам подготовиться к субботнему "разгулу стихии"

фото ЗакС политика Беглов поручил коммунальщикам подготовиться к субботнему "разгулу стихии"

Руководитель Северной столицы Александр Беглов поручил городским коммунальщикам подготовиться к ухудшению погодных условий, которые могут застать местных жителей врасплох в субботу, 23 июля, извещает пресс-служба Смольного.

"Все должны быть готовы принять меры для незамедлительного устранения последствий разгула стихии", - наказал градоначальник.

Дорожным предприятиям, подведомственным комитету по благоустройству, следует своевременно наладить работу городских водосборников и не допустить застоя осадков на улицах. Во всех районах Петербурга будут дежурить бригады ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

С вечера пятницы, 22 июля, будут превентивно закрыты Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.


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