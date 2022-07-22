"Абсолютная иррациональность": В Петербурге вынуждают закрыться математическую площадку ЛНМО

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В Петербурге из-за внезапного решения властей вынуждена прекратить работу образовательная НКО "Лаборатория непрерывного математического образования" (ЛНМО), существующая 30 лет. Смольный предлагает перейти в формат частной школы. В ЛНМО уверены, что это сделает дальнейшую работу площадки невозможной.

Экспериментальная образовательная площадка ЛНМО начала свою работу в 1992 году. Основное направление деятельности - привлечение школьников к исследованиям в области математики, программирования и естественным наукам. За годы существования она выпустила сотни молодых людей, большинство из которых решили связать свою жизнь с научной деятельностью. Ее выпускники становятся призерами международных соревнований по профильным дисциплинам.

До недавнего времени обучение проходило на базе пяти школ. В начале июля несколько из них сообщили, что расторгают договор аренды, либо собираются это сделать в ближайшее время. В ЛНМО заявили, что не смогут обучать детей в новом учебном году.

"Фактически мы должны констатировать. что научно-образовательные комплексы, которые мы создавали 11 лет, используя 30-летний опыт, перестанут существовать уже 1 сентября: дети останутся без своих коллективов, учителя будут вынуждены искать работу", - говорится в заявлении организации.

На фоне возможного закрытия ЛНМО, обеспокоенные родители и выпускники школы решили направить обращение губернатору Петербурга Александру Беглову. Под письмом подписались более 700 человек. Их также поддержали полсотни муниципальных депутатов Петербурга. Они просили главу города выделить помещение для ЛНМО, где организация могла бы проводить занятия, а также помочь сохранить лабораторию.

"Просим вас защитить уникальное учреждение и предоставить другую площадку на базе одной из государственных школ центральных районов Санкт-Петербурга, соответствующую концепции ЛНМО. Также впоследствии просим вас рассмотреть возможность объединения под одной крышей всех образовательных площадок и выделения для ЛНМО отдельного здания, как для государственной многопрофильной школы", - говорилось в заявлении.

В Смольном проблемы с продлением договоров аренды объясняют нарушением законодательства со стороны ЛНМО. Вице-губернатор Ирина Потехина беседе с "Деловым Петербургом" рассказывала, что в некоторых школах площадь, на которой проходили занятия, якобы выходит за рамки договоренностей. Кроме того, по словам чиновницы, занятия проходили в учебное время.

Заместитель директора ЛНМО Мария Чистякова рассказала ЗАКС.Ру, что считает доводы Потехиной неубедительными и некорректными. Между организацией и школами был заключен договор на предоставление определенной площади, однако кроме него с образовательным учреждением подписывался договор о взаимодействии, который в некоторых пунктах расширял возможности для ЛНМО.

- В рамках этого договора мы вместе со школой проводили совместные мероприятия, привлекали научных руководителей. Представьте, если мы проводим олимпиаду, то мы, естественно, все пространство государственной школы занимаем. Если уважаемая Ирина Петровна считает, что такая деятельность недопустима и не соответствует законодательству, то мне кажется эта позиция не совсем правильной, - сказала Чистякова.

Среди формальных причин для разрыва договоренностей городские власти назвали вмешательство ЛНМО в государственную образовательную программу - лицензия дополнительного образовательного учреждения это не позволяет. Чистякова объяснила, что для обучения в ЛНМО необходимо поддерживать на должном уровне компетенцию преподавателей. Лаборатория иногда рекомендовала учителей в рамках интеграции общего и дополнительного образования. В школах к предложениям прислушались не всегда.

Чистякова отмечает, что никаких претензий к деятельности организации не возникало. По крайней мере, руководству ЛНМО о них не сообщали. В лаборатории не против того, чтобы ответственные чиновники из комитета по образованию в любой момент могли бы заявиться с проверкой. Ранее подобных мероприятий в Смольном не проводили.

Реакция Смольного предполагает два пути дальнейшей работы ЛНМО: закрытие площадки или переход в режим частной школы.

"Комитет по образованию с ЛНМО встречался и предлагал им разные варианты выхода из сложившейся ситуации. Если они намерены работать не в дополнительном образовании, а в общем, нужно получить соответствующую лицензию. Город при этом готов помочь с помещениями под частную школу по льготной цене. У нас есть также практика предоставления субсидий частным образовательным организациям", - приводит "ДП" слова чиновницы.

Руководство ЛНМО уже отреагировало на предложение. Они не согласны с идеей перепрофилироваться под частную школу. Из-за этого заметно вырастут затраты организации, что непременно приведет к повышению стоимости обучения из-за расходов на помещение и найм преподавателей по основным дисциплинам. После таких корректировок многим обучающимся может быть не по карману продолжать учебу. Сейчас стоимость обучения в ЛНМО не превышает десять тысяч рублей в месяц. Если продолжать как частная школа, то ценник может вырасти минимум в 4-5 раз.

- Очевидно, в этом случае родители бы оплачивали весь комплекс. Сейчас они оплачивают небольшую компенсацию дополнительного образования. Мы очень грамотно используем ресурсы государственной школы, давая возможность получать государственные услуги в государственной школе. Здесь [в случае создания частной школы] мы сразу должны будем говорить: "Если вы не можете платить, все возможности для вас закрыты". Эта позиция нам кажется недопустимой, невозможной. О чем я и сказала в комитете по образованию, - заявила Чистякова.

Чтобы сохранить ЛНМО, руководство площадки даже готово отказаться от юридического лица и стать полностью государственной организацией. Об этом Чистякова заявила на встрече с чиновниками. На следующий день помещения ЛНМО опечатали. Тогда же школы начали разрывать договора. Больше чиновники на связь не выходили. Чистякова продолжает считать, что происходящее - результат недоразумения.

- Рассчитываем, что разум возобладает. Все, что происходит - в рамках какой-то иррациональности абсолютной. Мы вне политики. Наоборот, снуем как государственники, и у нас выпускники оставались в стране. Отток был минимальный. Строили настоящую патриотичную среду. В этом смысле нам опасаться абсолютно нечего. Я вижу только иррациональность сейчас. Только какой-то абсурд, - рассуждает замдиректора ЛНМО.

Она добавила, что городские власти могли бы посодействовать и поддержать проект, учитывая успехи организации. По словам Чистяковой, ежегодно учащиеся ЛНМО получают около 400 дипломов за участие в научных конкурсах и конференциях.

Константин Леньков