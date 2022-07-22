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Против Леонида Волкова* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

фото ЗакС политика Против Леонида Волкова* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

ФСБ возбудила уголовное дело против политика Леонида Волкова*, сообщил он 22 июля в своем канале в Telegram.

"Адвокат сообщает, что в отношении меня ФСБ возбудила очередное уголовное дело (кажется, восьмое): "оправдание терроризма", ст. 205.2 УК РФ", — поведал разыскиваемый.

По информации оппозиционера, причиной возбуждения дела послужил пост с критикой президента Владимира Путина. В связи с этим Волков* выразил благодарность ФСБ "за популяризацию" его воззрений.

В феврале 2021 года Волков* был объявлен в международный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), под которыми в СК понимали призывы к участию в несанкционированных акциях. В конце апреля 2022 года он был внесен в реестр иностранных агентов. Сам политик проживает за пределами России.

*Минюст внес Леонида Волкова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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