YouTube удалил серию "Масяни" про нападение на Петербург

На видеохостинге YouTube заблокировали доступ к 162-му эпизоду мультсериала "Масяня" под названием "Санкт-Мариубург", посвященному боевым действиям на территории Петербурга. Посмотреть серию невозможно из-за жалобы некоего Игоря Соболева, который пожаловался на нарушение авторских прав. В своем YouTube-канале инцидент прокомментировал создатель "Масяни" Олег Куваев.

"Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исаакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть, претензия крайне сомнительная. Однако "Ютуб" прям настолько испугался какого-то там "Соболева", что мульт с четырьмя миллионами просмотров просто вообще удалил!" - написал Куваев.

Отметим, что 162-я серия получила резонанс из-за нехарактерной для "Масяни" общественно-политической подоплеки. В ней показано, как Петербург бомбят китайские военные и как глава КНР с экранов телевизора говорит о необходимости уничтожать фашистов. В конце оказывается, что все изображенное было страшным сном героев.

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