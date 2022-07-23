Беглов поздравил горожан с днем работника торговли

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с поздравлением по случаю дня работника торговли, который отмечается 23 июля. По оценке главы города, в сфере торговли и услуг задействовано около 20% работающего населения мегаполиса, а всего в нем насчитывается 25 тысяч организаций, занимающихся розничной торговлей. Наложенные на Россию санкции из-за военной спецоперации на Украины открывают для отечественного бизнеса новые возможности, считает Беглов.

"Сегодня, когда иностранные торговые сети объявляют об уходе из России, у петербургских и российских компаний есть шанс занять их место. <...> Правительство города помогает предприятиям торговли сохранять занятость и находить альтернативные каналы поставок продукции", - отметил чиновник.

По данным Беглова, 24% всех налоговых поступлений городскому бюджету приносят именно предприятия из сферы розничной торговли. Рассуждая о новых технологиях, губернатор сообщил, что ежегодно объем покупаемых через интернет-магазины товаров в городе растет на 60 процентов.