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Новости 13:12

Беглов поздравил горожан с днем работника торговли

фото ЗакС политика Беглов поздравил горожан с днем работника торговли

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к горожанам с поздравлением по случаю дня работника торговли, который отмечается 23 июля. По оценке главы города, в сфере торговли и услуг задействовано около 20% работающего населения мегаполиса, а всего в нем насчитывается 25 тысяч организаций, занимающихся розничной торговлей. Наложенные на Россию санкции из-за военной спецоперации на Украины открывают для отечественного бизнеса новые возможности, считает Беглов. 

"Сегодня, когда иностранные торговые сети объявляют об уходе из России, у петербургских и российских компаний есть шанс занять их место. <...> Правительство города помогает предприятиям торговли сохранять занятость и находить альтернативные каналы поставок продукции", - отметил чиновник.

По данным Беглова, 24% всех налоговых поступлений городскому бюджету приносят именно предприятия из сферы розничной торговли. Рассуждая о новых технологиях, губернатор сообщил, что ежегодно объем покупаемых через интернет-магазины товаров в городе растет на 60 процентов.


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