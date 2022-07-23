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Новости 13:37

Gulagu.net: От полицейских требуют тщательнее оформлять граждан по статье о дискредитации армии

фото ЗакС политика Gulagu.net: От полицейских требуют тщательнее оформлять граждан по статье о дискредитации армии

По статье 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил), существующей с начала марта, в России вступило в силу 1547 судебных решений, что составляет чуть больше половины от общего числа составленных по этой статье протоколов. Прекращено производство по 90 делам. Эти данные содержатся в документе МВД от 20 июля, подписанном первым заместителем министра Александром Горовым. Копию письма опубликовал правозащитный проект Gulagu.net.

Генерал-полковник требует от подчиненных в регионах проводить дополнительные занятия с полицейскими, посвященные выявлению и документированию правонарушений такого типа. Горовой также пишет, что необходимо проанализировать причины прекращения производства по делам, возбужденным в отношении противников спецоперации на Украине. Наконец, замминистра ждет от начальников региональных главков, чтобы те потрудились над повышением качества материалов "административок" и тщательнее соблюдали сроки их доработки после возвращения судами.


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