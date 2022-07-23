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"Ночлежка" откроет новый приют в Ленобласти

фото ЗакС политика "Ночлежка" откроет новый приют в Ленобласти

В поселке Сиверский в октябре начнет работу четвертый приют благотворительной организации "Ночлежка", специализирующейся на помощи бездомным. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", он расположится на участке площадью 11 соток.

"Мы выбирали его таким образом, чтобы с одной стороны он был доступен, чтобы можно было удобно добраться до города. С другой стороны, чтобы в случае, если потребуется медицинская помощь, чтобы обратиться за ней рядом", - рассказал руководитель организации Даниил Краморов.

В трех жилых комнатах смогут обитать до пятерых постояльцев. Обустроят также кабинет для соцработника. На территории приюта сделают зоны отдыха и разобьют сад. На ремонт, технику и мебель организации требуется полтора миллиона рублей, сбор средств уже открыт. Ожидается, что в новом приюте помощь круглосуточно будут оказывать пожилым гражданам.

Отметим, что предыдущий директор "Ночлежки" покинул Россию вскоре после начала военной спецоперации на Украине.

Фото: vk.com/ Григорий Свердлин


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