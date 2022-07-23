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Новости 17:15

Вишневский поинтересовался у Смольного возможным продлением Шуваловского проспекта через лес

фото ЗакС политика Вишневский поинтересовался у Смольного возможным продлением Шуваловского проспекта через лес

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский, выступающий против пробивки Шуваловского проспекта через Юнтоловский лесопарк, обратился по этой проблеме в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. "Яблочник" полагает, что соединение частей разделенного проспекта фактически уничтожит лес, против чего категорически протестуют жители Приморского района.

Депутат напоминает чиновникам о краснокнижных животных и растениях в лесопарке, который служит фактическим продолжением соседнего Юнтоловского заказника, и интересуется наличием альтернативного плана развития территории. Вишневский также просит предоставить ему расчеты, обосновывающие необходимость строительства дороги в зеленой зоне. Ему представляется, что строительство в зоне затопления, к которой отнесен лесопарк, будет слишком затратным для города.


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 

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