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До конца года в Петербурге откроют одиннадцать новых школ

фото ЗакС политика До конца года в Петербурге откроют одиннадцать новых школ

Петербургское правительство рассчитывает до конца календарного года ввести в эксплуатацию 11 новых школ и 26 новых детских садов, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Цифры озвучил губернатор Александр Беглов, объезжая образовательные учреждения на севере города.

"Мы также занимаемся модернизацией школ в центральных районах. Общая модернизация системы образования даст в ближайшее время хорошие результаты", - добавил он.

В числе новых объектов чиновники выделяют школу №165 в жилом комплексе "Чистое небо", где учащиеся уже во время получения среднего образования смогут подобрать себе профессию. Рассчитанная на 1375 мест и оснащенная современным оборудованием, она примет первых детей 1 сентября.

"Выпускник этой школы сможет получать не только аттестат зрелости, но и первую профессию – лаборанта", - отметил губернатор.

Отличает школу № 165 также возможность получения технического и гуманитарного допобразования, два плавательных бассейна, два спортивных зала и один хореографический зал. Помимо нее 1 сентября откроются новые школы на улице Маршала Захарова и на Промышленной улице в Пушкине, а также введенная в январе в эксплуатацию школа в Ручьях. Последнюю город выкупит в собственность.


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