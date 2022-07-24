Пулковское шоссе перекрыли для проведения велозаезда

Кроме того, недоступен будет также проезд по:

В воскресенье, 24 июля, проезд по Пулковскому шоссе будет временно недоступен ввиду проведения велозаезда "Гран Фондо Санкт-Петербург": ограничения вводятся до 14:00, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

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