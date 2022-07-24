Пулковское шоссе перекрыли для проведения велозаезда

В воскресенье, 24 июля, проезд по Пулковскому шоссе будет временно недоступен ввиду проведения велозаезда "Гран Фондо Санкт-Петербург": ограничения вводятся до 14:00, информирует пресс-служба комитета по транспорту.
Кроме того, недоступен будет также проезд по:
- Сарицкой улице, Усть-Славянскому шоссе, Волхонскому шоссе (от д. 2 до Волхонского путепровода и в направлении от Окружной ул. к Волхонскому путепроводу);
- Пулковскому шоссе (от д. 109 по направлению к Киевскому шоссе до Волхонского шоссе);
- Киевскому шоссе (от Волхонского шоссе до съезда в СНТ "Дони");
- Петербургскому шоссе (от Соколиной ул. до д. 29 в направлении к Витебскому пр.;
- Витебскому пр. до выезда с КВЦ "Экспофорум"
Всех водителей, следующих по Пулковскому шоссе, разворачивают обратно, магистраль стремительно "краснеет" ввиду образовавшейся пробки.