В Петербурге вновь подскочила заболеваемость коронавирусом

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 781 жителю Петербурга, отчитывается 24 июля оперативный штаб. Днём ранее было зафиксировано 711 случаев заражения.

Излечились при этом 462 горожанина, в больницы с ковидом доставлены 23 человека, умерли ещё семеро.

Всего в России зарегистрировано 7 523 новых случая инфицирования граждан. Выздоровели 4 812, летальная COVID-статистика при этом пополнилась 37 смертями.

В лидерах по уровню заражения Москва, где выявлено 2 386 заражений за сутки.