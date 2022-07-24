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Воскресный велозаезд возмутил Милонова

фото ЗакС политика Воскресный велозаезд возмутил Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов критически отнесся к организации шоссейного велозаезда "Гран Фондо Санкт-Петербург", о чем поведал подписчикам в своем Telegram-канале 24 июля. Недовольство парламентария вызвало перекрытие дороги, сделавшее "практически невозможным въезд в город Пушкин и Пушкинский район в целом" на время проведения мероприятия.

"Организаторам данного заезда "ставлю" два с минусом за подобную пытку, когда едешь, едешь на автомобиле и упираешься в сотрудников ГИБДД, которые говорят "разворачивайтесь". А знаки поставить заранее, предупредить, продумать пути объезда?" — возмутился Милонов.

Сложности с проездом сподвигли парламентария на рассуждения о соблюдении прав отдельных групп граждан в ущерб другим категориям. "Добавляет ли такой дискомфорт [из-за пробок на дорогах] уважения к велосипедистам? Вряд ли, — написал он. — Правильно ли, что абсолютное меньшинство "диктует" свои правила большинству? Оставлю вопрос открытым".

В завершение своей филиппики Милонов предложил организаторам велозаезда "для отработки кармы" поучаствовать в работах по благоустройству территории в приюте для бездомных животных "Пушдомик" в Пушкине.

Велозаезд "Гран Фондо Санкт-Петербург" состоялся в первой половине дня 24 июля. Ради мероприятия было ограничено движение, в частности, по Пулковскому, Киевскому и Петербургскому шоссе.


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