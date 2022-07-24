У "Стены скорби" в Москве случились массовые задержания

Столичные полицейские задержали по меньшей мере восьмерых человек в ходе акции возложения цветов, которая 24 июля состоялась у так называемой Стены скорби. Об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на Александра Низамова.

Отмечается, что четверых задержанных отпустили без составления протоколов. Среди остающихся в отделе полиции выделяются активист из провластного движения SERB, активистка Татьяна Матвеева, продемонстрировавшая прохожим пацифистский плакат, а также несовершеннолетний москвич.

"Стена скорби", появившаяся пять лет назад на проспекте академика Сахарова, посвящена жертвам политических репрессий.

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов