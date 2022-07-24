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Собянина просят о переименовании Киевского вокзала в Брянский

фото ЗакС политика Собянина просят о переименовании Киевского вокзала в Брянский

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением на фоне продолжающейся военной спецоперации на Украине переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский. Как сообщает издание "Подъем", свою идею, оформленную в виде официального обращения, он в понедельник намерен направить мэру Сергею Собянину. Формальным поводом для предложенного действия Власов считает недавнее переименование Московского проспекта в Киеве.

"Прошу вас оценить целесообразность инициативы, которая позволит не только выразить протест на недружественные действия, но и вернуть историческое название месту, где был проложен железнодорожный путь в Брянск", - говорится в обращении депутата.

Отметим, что ранее СМИ обращали внимание на исчезновение из новых учебников истории словосочетания "Киевская Русь", а из меню некоторых заведений общепита позиции "котлеты по-киевски".


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