Центробанк планирует вернуться к выпуску бумажных десятирублевок

В конце 2022 года в России вновь могут появиться в обороте десятирублевые купюры, рассказал 25 июля в интервью "Известиям" зампред Центробанка Сергей Белов. По его словам, также обсуждается вопрос возобновления выпуска бумажных пятирублевок, прекращенного с 1998 года.

Как рассказал Белов, прекращение выпуска десятирублевых банкнот было связано с высоким износом вследствие активного их обращения в нулевые годы. В результате купюры заменили монетами.

"И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%", — рассказал "Известиям" зампред ЦБ.

Еще одной причиной возврата к печати бумажных денег Белов назвал подорожание металла. "В итоге получилось, что чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной. Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект", — объяснил он. По его словам, выпуск десятирублевой банкноты образца 1997 года возобновят к концу этого года, а модификация ее облика состоится в 2025 году. Аналогичным образом выпуск пятирублевок могут наладить до 2023 года, а их изменение состоится позже.

При этом полного отказа от металлических пяти- и десятирублевок ждать не следует, отметил зампред Центробанка. По его утверждению, они останутся в обороте наравне с бумажными.

В конце июня ЦБ представил дизайн обновленной сторублевой банкноты. В оборот она станет поступать постепенно и будет использоваться наравне с купюрами образца 1997 года.