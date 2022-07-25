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ФСБ обвинила Христо Грозева в попытке угона российских боевых самолетов

фото ЗакС политика ФСБ обвинила Христо Грозева в попытке угона российских боевых самолетов

Федеральная служба безопасности сообщила утром 25 июля о раскрытии "курируемой спецслужбами НАТО"  попытки украинского Минобороны угнать российские боевые самолеты.

"Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы", — говорится в заявлении на сайте ФСБ.

Согласно заявлению спецслужбы, задействованные в операции по угону сотрудники украинских спецслужб и их пособники установлены. При этом перечисления конкретных имен в сообщении не содержится.

Между тем телеканал 360 утверждает со ссылкой на RT о том, что одним из действующих лиц операции с украинской стороны был расследователь Bellingcat* Христо Грозев. "Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, в первую очередь британских, спецслужб. Мы знаем о причастности Грозева и МИ-6 не только из этих заявлений", — заявил сотрудник ФСБ.

По версии спецслужбы в изложении RT, Грозев якобы подыскал двух девушек-курьеров, которые встретили на вокзале в Липецке нанятого украинской стороной курьера из Москвы. Последний будто бы переводил четыре тысячи долларов, предназначавшиеся для выплаты аванса летчику за угон самолета.

*Минюст внёс Bellingcat в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, также организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России


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