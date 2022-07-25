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Новости 11:35

Жилинспекция получила более четырех тысяч жалоб на нарушения при выборе управляющей компании

фото ЗакС политика Жилинспекция получила более четырех тысяч жалоб на нарушения при выборе управляющей компании

Жители Петербурга более четырех тысяч раз воспользовались сервисом по онлайн-подаче жалоб на подмену итогов общих собраний собственников квартир, сообщили 25 июля в пресс-службе государственной жилищной инспекции города. Соответствующая опция была разработана ГЖИ совместно с городским комитетом по информатизации и связи и начала работу в сентябре 2021 года.

Как указали в жилинспекции, в Петербурге нередки случаи жалоб собственников на нарушения при выборе управляющей компании и способа управления многоквартирным домом. "Прежде всего, это касается голосования при проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, когда возможно заполнение решения от имени собственника третьими лицами. Подмена итогов общих собраний собственников — распространенный способ, используемый недобросовестными управляющими организациями для получения в управление выгодного жилищного фонда", — говорится в сообщении инспекции.

Для жалоб на подобные подмены был разработан специальный сервис, с помощью которого собственник может сообщить о неучастии в общем собрании. Сделать это можно на портале "Наш Санкт-Петербург" либо же при помощи модуля на странице жилинспекции на сайте администрации города.

Всего с момента запуска в сентябре 2021 года и по июнь 2022 года в инспекцию поступило 4 233 сообщения от горожан о неучастии в процедуре выбора управляющей компании. "Благодаря активности жителей инспекция смогла установить признаки ничтожности общих собраний сособственников в 135 многоквартирных домах", — отметили в ГЖИ.


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