Жилинспекция получила более четырех тысяч жалоб на нарушения при выборе управляющей компании

Жители Петербурга более четырех тысяч раз воспользовались сервисом по онлайн-подаче жалоб на подмену итогов общих собраний собственников квартир, сообщили 25 июля в пресс-службе государственной жилищной инспекции города. Соответствующая опция была разработана ГЖИ совместно с городским комитетом по информатизации и связи и начала работу в сентябре 2021 года.

Как указали в жилинспекции, в Петербурге нередки случаи жалоб собственников на нарушения при выборе управляющей компании и способа управления многоквартирным домом. "Прежде всего, это касается голосования при проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, когда возможно заполнение решения от имени собственника третьими лицами. Подмена итогов общих собраний собственников — распространенный способ, используемый недобросовестными управляющими организациями для получения в управление выгодного жилищного фонда", — говорится в сообщении инспекции.

Для жалоб на подобные подмены был разработан специальный сервис, с помощью которого собственник может сообщить о неучастии в общем собрании. Сделать это можно на портале "Наш Санкт-Петербург" либо же при помощи модуля на странице жилинспекции на сайте администрации города.

Всего с момента запуска в сентябре 2021 года и по июнь 2022 года в инспекцию поступило 4 233 сообщения от горожан о неучастии в процедуре выбора управляющей компании. "Благодаря активности жителей инспекция смогла установить признаки ничтожности общих собраний сособственников в 135 многоквартирных домах", — отметили в ГЖИ.