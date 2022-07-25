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Новости 11:52

"Ъ": Благодаря параллельному импорту в РФ завозят все больше клавиатур без русской раскладки

фото ЗакС политика "Ъ": Благодаря параллельному импорту в РФ завозят все больше клавиатур без русской раскладки

Так называемый параллельный импорт, введенный из-за антироссийских санкций, привел к появлению на рынке все большего количества ноутбуков и клавиатур без русской раскладки. Об этом пишет "Коммерсант". По прогнозу некоторых собеседников издания, к концу года доля такой техники может достичь 10%.

В материале отмечается, что продавцы находятся в непростом положении: нанесение русской гравировки до реализации товара неизбежно нарушит целостность упаковки и даже гарантийные условия. Один из собеседников газеты на IT-рынке в связи с этим рассказал, что торговые сети выбирают между двумя способами: либо уже после покупки клавиатуры наносить русскую гравировку в качестве бесплатной услуги, либо включать в комплект наклейки на клавиши с буквами из русского алфавита.

Тем временем источники издания, представляющие Минпромторг, заметили, что даже при специальных затратах на нанесение гравировки "цена конечной продукции останется практически неизменной".


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