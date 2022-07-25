В июне петербуржцы взяли на треть больше автокредитов, чем месяцем раньше

Общий объем выданных в Петербурге автокредитов составил в июне 3,57 миллиарда рублей, сообщили 25 июля "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро. Это на треть больше, чем в мае.

Всего за июнь банки выдали в Петербурге 2 406 кредитов на автомобили, что превышает показатели предыдущего месяца на 34%. При этом средняя сумма займа осталась на прежнем уровне — 1,48 миллиона рублей.

Что касается Ленобласти, то здесь объем выданных автокредитов вырос относительно мая на 32%, до 1,07 миллиарда рублей. Всего было выдано 778 займов со средним чеком 1,37 миллиона рублей, что на 10% превышает уровень предыдущего месяца.

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