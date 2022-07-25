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К середине осени территория у станции метро "Проспект Просвещения" получит новое благоустройство

фото ЗакС политика К середине осени территория у станции метро "Проспект Просвещения" получит новое благоустройство

Чиновники из петербургской Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) санкционировали работы по благоустройству возле здания станции метро "Проспект Просвещения". Об этом сообщается на сайте городского правительства.

В обязанности подрядчика входит ремонт дорожного покрытия на оживленном пятачке у метро, установка скамеек, а также озеленение участка деревьями и кустарниками.

Работы, заказчиком и исполнителем которых выступает администрация Выборгского района, должны завершиться к середине октября.


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