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Новости 15:28

Алтайского преподавателя оштрафовали за "лайки" под пацифистскими публикациями

фото ЗакС политика Алтайского преподавателя оштрафовали за "лайки" под пацифистскими публикациями

Суд в Барнауле оштрафовал преподавателя философии и истории Алексея Аргунова на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), материалы которого подготовила ФСБ, передает издание "Сибирь. Реалии"*. Дело примечательно тем, что ему вменили "лайки", поставленные под постами в социальной сети "Одноклассники". По признанию Аргунова, сначала он даже не поверил, что за такое можно преследовать и что имеет место либо шутка, либо недоразумение.

Силовики, после дачи объяснительной сообщившие преподавателю о передаче дела в суд, отметили, что ему "не повезло". По решению суда, Вооруженные силы дискредитировали как "грустные", так и "одобрительные" эмоджи, которые фигурант дела расставил под несколькими публикациями, касающимися военной спецоперации на Украине.

Зарплата Аргунова составляет менее 18 тысяч рублей, поэтому ему разрешили оплатить штраф в рассрочку или с отсрочкой. Пока он не уверен в целесообразности оспаривать судебное решение, оценивая шансы на успех как минимальные.

*Минюст включил "Сибирь.Реалии" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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