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Между вице-премьерами поделили полномочия в сфере высокотехнологичных направлений

фото ЗакС политика Между вице-премьерами поделили полномочия в сфере высокотехнологичных направлений

Председатель российского правительства Михаил Мишустин распределил между своими заместителями дополнительные полномочия, касающиеся критически значимых технологий и высокотехнологичных направлений, передает "Интерфакс".

Так, за Андреем Белоусовым закрепили "развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения".

Виктория Абрамченко возьмет на контроль "разработки, необходимые для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения".

"Медицинский" вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, будет отвечать за интенсивное развитие генетических технологий, биоинженерию, биологическую и химическую безопасность.

Координировать ракетно-космическую отрасль, квантовые разработки и сети 5G доверили Денису Мантурову.

Дополнительными компетенциями Марата Хуснуллина стали эконадзор, стройнадзор и технадзор, а также вопросы профилактики и ликвидации экологических происшествий.

Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы, связанные с искусственным интеллектом, а также компьютерным моделированием наноустройств и наноматериалов.

Наконец, Александру Новаку досталась сфера атомной и водородной энергетики.


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