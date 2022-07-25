Между вице-премьерами поделили полномочия в сфере высокотехнологичных направлений

Председатель российского правительства Михаил Мишустин распределил между своими заместителями дополнительные полномочия, касающиеся критически значимых технологий и высокотехнологичных направлений, передает "Интерфакс".
Так, за Андреем Белоусовым закрепили "развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения".
Виктория Абрамченко возьмет на контроль "разработки, необходимые для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения".
"Медицинский" вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, будет отвечать за интенсивное развитие генетических технологий, биоинженерию, биологическую и химическую безопасность.
Координировать ракетно-космическую отрасль, квантовые разработки и сети 5G доверили Денису Мантурову.
Дополнительными компетенциями Марата Хуснуллина стали эконадзор, стройнадзор и технадзор, а также вопросы профилактики и ликвидации экологических происшествий.
Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы, связанные с искусственным интеллектом, а также компьютерным моделированием наноустройств и наноматериалов.
Наконец, Александру Новаку досталась сфера атомной и водородной энергетики.