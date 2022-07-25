Депутат Рябоконь хочет поощрять гостиницы льготами за заселение людей, потерявших жилье

Депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь выступил с инициативой, касающейся гостиничного бизнеса. Он предлагает разрешить отелям предоставление жилья людям, потерявшим крышу над головой, взамен на налоговые преференции. В обоснование своих идей Рябоконь напоминает, что уже в нынешнем году гостиничный бизнес уже имеет возможность сэкономить 800 млн рублей благодаря освобождению от налогов на имущество и землю. Второй его довод состоит в том, что от последствий санкций страдают в первую очередь граждане, а не бизнес, и прежде всего следует думать об их поддержке. Вместе с тем, по оценке единоросса, город испытывает нехватку помещений, которые можно выделить людям, оказавшимся в беде.

"Считаю, что необходимо трансформировать существующие меры поддержки гостиничной отрасли, предоставив отелям в целях получения налогового вычета по налогу на имущества и земельному налогу право заселять к себе - по направлению социальных служб – граждан и семьи, оставшиеся без крова в сложной жизненной ситуации, на срок до 6 месяцев", - приводит его слова пресс-служба петербургского отделения "ЕдРа".

Парламентарий намерен оформить свои соображения в документ, который отправится на рассмотрение губернатора, а также рабочей группы ЗакСа по поддержке бизнеса.