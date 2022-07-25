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Депутат Рябоконь хочет поощрять гостиницы льготами за заселение людей, потерявших жилье

фото ЗакС политика Депутат Рябоконь хочет поощрять гостиницы льготами за заселение людей, потерявших жилье

Депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь выступил с инициативой, касающейся гостиничного бизнеса. Он предлагает разрешить отелям предоставление жилья людям, потерявшим крышу над головой, взамен на налоговые преференции. В обоснование своих идей Рябоконь напоминает, что уже в нынешнем году гостиничный бизнес уже имеет возможность сэкономить 800 млн рублей благодаря освобождению от налогов на имущество и землю. Второй его довод состоит в том, что от последствий санкций страдают в первую очередь граждане, а не бизнес, и прежде всего следует думать об их поддержке. Вместе с тем, по оценке единоросса, город испытывает нехватку помещений, которые можно выделить людям, оказавшимся в беде.

"Считаю, что необходимо трансформировать существующие меры поддержки гостиничной отрасли, предоставив отелям в целях получения налогового вычета по налогу на имущества и земельному налогу право заселять к себе - по направлению социальных служб – граждан и семьи, оставшиеся без крова в сложной жизненной ситуации, на срок до 6 месяцев", - приводит его слова пресс-служба петербургского отделения "ЕдРа".

Парламентарий намерен оформить свои соображения в документ, который отправится на рассмотрение губернатора, а также рабочей группы ЗакСа по поддержке бизнеса.


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 

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