На трассе от Мурманского шоссе до Шлиссельбурга завершился ремонт

В Ленинградской области закончились дорожные работы на трассе, связывающей Мурманское шоссе и Шлиссельбург, о чем сообщает пресс-служба регионального правительства. Ремонт производился на всех четырех километрах дороги, связывающей прибрежный город с музеем "Прорыв блокады Ленинграда".

Отмечается, что при модернизации дорожного полотна использовался так называемый усиленный асфальт. Кроме того, по краям трассы специалисты произвели монтаж остановок транспорта и дорожных знаков.

Ремонт состоялся в рамках национальнго проекта "Безопасные качественные дороги". За ходом работ регулярно наблюдали местные жители, что администрация Ленобласти расценивает как проявление общественного контроля.