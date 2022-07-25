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На трассе от Мурманского шоссе до Шлиссельбурга завершился ремонт

фото ЗакС политика На трассе от Мурманского шоссе до Шлиссельбурга завершился ремонт

В Ленинградской области закончились дорожные работы на трассе, связывающей Мурманское шоссе и Шлиссельбург, о чем сообщает пресс-служба регионального правительства. Ремонт производился на всех четырех километрах дороги, связывающей прибрежный город с музеем "Прорыв блокады Ленинграда".

Отмечается, что при модернизации дорожного полотна использовался так называемый усиленный асфальт. Кроме того, по краям трассы специалисты произвели монтаж остановок транспорта и дорожных знаков.

Ремонт состоялся в рамках национальнго проекта "Безопасные качественные дороги". За ходом работ регулярно наблюдали местные жители, что администрация Ленобласти расценивает как проявление общественного контроля.


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