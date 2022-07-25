ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:46

Агапитова ждет от РЖД большей "клиентоориентированности" применительно к инвалидам

фото ЗакС политика Агапитова ждет от РЖД большей "клиентоориентированности" применительно к инвалидам

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова рассмотрела жалобу 32-летнего Максима Н. с I группой инвалидности, который регулярно путешествует поездом "Ласточка" во Псков. Заявленная проблема заключается в том, что сотрудники РЖД не позволяют ему провозить маленькую собаку: для инвалидов и граждан с домашними животными предназначены различные типы мест. Характерно, что разъяснения со стороны перевозчика, не пошедшего на уступки, были преподнесены Максиму как "клиентоориентированный ответ". В этой оценке, со своей стороны, усомнилась уполномоченная по правам человека.

Агапитова нашла еще пару аспектов в сервисе "Ласточек", которые, с ее точки зрения, требуют совершенствования.

"В частности, по количеству специализированных мест — три на весь поезд, при условии, что на них могут ехать не только колясочники, это очень мало. А сопровождающие? Они ведь не ради компании с инвалидами I группы путешествуют. Должна быть предусмотрена возможность приобретения билетов по льготному тарифу для них рядом", - приводится позиция омбудсмена на ее сайте.

Агапитова рассчитывает, что ее замечания будут учтены и что Максим Н. как минимум сможет путешествовать во Псков с домашним питомцем.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама