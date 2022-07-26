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Пиотровский обозначил регионы, туристы из которых проводят отпуска в Петербурге

фото ЗакС политика Пиотровский обозначил регионы, туристы из которых проводят отпуска в Петербурге

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский поведал о регионах, туристы из которых предпочитают проводить летние отпуска в Северной столице. Данные чиновник привёл в своём Telegram-канале.

По его словам, в первом квартале текущего года городу впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции удалось заместить часть иностранных туристов российскими.

Наибольшую популярность город на Неве имеет у жителей Москвы и Подмосковья — более 38%, Северо-Западного региона — 16% и Приволжья — 15%. Посещают Петербург также жители Краснодарского края.

Всего с начала года в Северной столице побывало порядка 3,8 млн туристов, добавил Пиотровский.


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