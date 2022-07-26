Петербуржцы смогут покупать QR-билет для проезда в общественном транспорте через Telegram-бот

Купить QR-билет для проезда в общественном транспорте Петербурга теперь можно через чат-бот в Telegram, информирует пресс-служба городского комитета по транспорту.

Для приобретения билета надо присоединиться к Telegram-боту "QR-билеты | Санкт-Петербург". Там следует выбрать опцию "Купить билет", ввести данные своей банковской карты (будут автоматически сохранены для будущих покупок), получить QR-код и отсканировать его на валидаторе на входе в транспорт.

"Вместе с тем у петербуржцев остается возможность приобрести QR-билет на бумажной основе в кассах метро и "Организатора перевозок", если этот способ для них предпочтительней", - напомнили в комтрансе.

Новая билетная система в Петербурге действует с 1 апреля. Её разработала компания "СберТройка".