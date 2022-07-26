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Новости 12:40

В доме на Павловской улице в Колпино заработали новые лифты

фото ЗакС политика В доме на Павловской улице в Колпино заработали новые лифты

В Колпино в доме № 38/17 по Павловской улице завершён ремонт лифтов: работы проводились под особым контролем губернатора Петербурга, отчитались в Смольном.

Лифты не ремонтировались с момента постройки дома в 1982 году: механизмы за столь длительный срок эксплуатации износились и стали выходить из строя. Всего обновили 7 кабин и механизмов их подъёма.

В Смольном особо отметили, что работы были завершены значительно раньше запланированного срока.

Лифты сделаны в Белоруссии, "имеют современный внешний вид, большую скорость, грузоподъемность и размеры кабины", в которую могут поместиться пять человек.

Всего с 2014 года силами Фонда капремонта в Колпинском районе обновили 465 лифтов в 100 домах.


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