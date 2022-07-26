Оптический институт по требованию прокуратуры очистил здание от ртути

В Петербурге Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова устранил выявленные в ходе проверки нарушения, сообщила 26 июля пресс-служба природоохранной прокуратуры. Причиной визита сотрудников ведомства в здание на Кадетской линии, д. 5 корп. 2 послужили обнаруженные в интернете публикации.

При проведении проверки в здании было обнаружено различное оборудование, использовавшееся ранее при проведении исследований, а также стеклянное оборудование, частично заполненное "жидким серебристым металлом". По требованию прокуратуры институт заключил контракт с ООО "Экологическое предприятие "Меркурий" о выполнении демеркуризации здания и прилегающей территории. По итогам ревизии главе организации было внесено представление, виновник нарушения был привлечен к дисциплинарной ответственности.

"В ходе осуществления контроля за фактическим устранением нарушений установлено, что проведение работ по демеркуризации помещений и территорий завершено", — заключили в пресс-службе ведомства. По результатам проведенных на прошлой неделе замеров в воздухе не было обнаружено превышения предельно допустимых концентраций химических элементов и их соединений.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура Санкт-Петербурга"