На Кубе банкоматы начали принимать российские карты "Мир"

Банкоматы на Кубе стали принимать российские карты платёжной системы "Мир": по ним граждане смогут снять наличные песо, сообщил в разговоре с изданием "Вестник АТОР" советник посольства Республики Куба по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона.

"Первый этап, в рамках которого планировался прием карт "Мир" в банкоматах, завершён. До конца 2022 года, в рамках второго этапа, карты "Мир" станут приниматься во всех точках продаж на Кубе. Мы надеемся, что эта мера поможет возобновлению прямых перелётов и восстановлению российского туризма на Кубу", — поделился планами Эскалона.

Согласно данным "Национальной системы платёжных карт", российские карты "Мир" на сегодняшний день принимают в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В прошлом году Кубу посетили порядка 147 тысяч российских туристов. Начиная с марта 2022-го прямых рейсов из РФ на остров нет. Добраться до страны можно, к примеру, через Стамбул.