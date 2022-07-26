Вологодский губернатор пообещал напоить иван-чаем всю Россию

Власти Вологодской области намерены увеличить темпы производства иван-чая, а также начать в промышленных масштабах выращивать сырьё для него — кипрей узколистый, отчитался глава региона Олег Кувшинников в своём Telegram-канале.

По его словам, местного иван-чая "хватит на всех". "Сами с удовольствием пьём и всю страну напоим", — заверил Кувшинников.

Регион и сейчас является крупнейшим производителем иван-чая в России: направление развивается с 2015 года.

"Мы начинали с 3,5 тонн в год, в прошлом году вышли на 200 тонн, в этом выйдем на 300 тонн в год", — уверен региональный глава.

Ежегодно, добавил Кувшинников, в российские магазины из Вологодчины поступает около 5 млн пачек растительного напитка.

Отметим, что сбор урожая кипрея узколистного в регионе ведётся исключительно вручную.