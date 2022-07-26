Россия покинет проект МКС после 2024 года

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции принято, сообщает 26 июля РИА "Новости" со ссылкой на доклад президенту Владимиру Путину нового главы "Роскосмоса" Юрия Борисова. По сообщению последнего, РФ выполнит все свои обязательства перед зарубежными партнерами и покинет станцию после 2024 года.

"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции, — сказал Путину Борисов. — Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты".

Вместо участия в МКС Россия займется созданием собственной космической станции, объявил глава госкорпорации. Также он выразил мысль, что будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно отталкиваться от взвешенной научной программы с тем, чтобы каждый полет вносил свой вклад в российскую науку.

В середине июля Путин сместил Дмитрия Рогозина с должности главы "Роскосмоса". Его место занял прежде занимавший пост вице-премьера в правительстве Юрий Борисов.

Фото: Telegram-канал "Госкорпорация "Роскосмос""