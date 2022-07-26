В результате пожара в здании "Водоканалстроя" пострадали два человека

Из-за пожара, охватившего неэксплуатируемое здание "Водоканалстроя" на Днепропетровской улице днём 25 июля, пострадали два человека, информирует 78.ru.

Сведения о втором пострадавшем издание опубликовало во вторник, 26 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. В больницу с отравлением угарным газом попал мужчина 1970 года рождения. Ранее в МЧС сообщали, что в результате инцидента вред здоровью был причинён лишь одной женщине: пытаясь спастись от охватившего здание пламени, она выпрыгнула со второго этажа.

"Сейчас она находится в крайне тяжёлом состоянии в отделении шоковой реанимации", — рассказал собеседник издания.

Здание на Днепропетровской улице вспыхнуло днём 25 июля. Ликвидировали огонь 18 пожарных расчётов, в состав которых вошли свыше 70 спасателей. Пламя охватило 400 кв. метров объекта.