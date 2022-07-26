Наибольший рост преступности прокуратура заметила в Кронштадтском и Петроградском районах

Коллегия прокуратуры Петербурга под председательством прокурора города Виктора Мельника провела заседание по итогам работы в первые шесть месяцев 2022 года, отчиталась 26 июля пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в первом полугодии сотрудники прокуратуры при проверке соблюдения федерального законодательства выявили свыше 35 тысяч нарушений. Для их устранения ведомство вынесло 5,8 тысячи протестов, объявило 1,5 тысячи предостережений и внесло 6,6 тысяч представлений. К дисциплинарной ответственности за указанный период было привлечено 5,4 тысяч человек и еще 875 граждан — к административной.

"Благодаря принимаемым прокурорами мерам улучшены жилищные условия 518 семей, 337 жилых помещений специализированного фонда г. Санкт-Петербурга предоставлены лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — сообщили в прокуратуре. Кроме того, ведомство способствовало погашению задолженностей по зарплате перед горожанами на сумму 61 миллион рублей.

За полгода петербургская прокуратура выявила более 500 коррупционных нарушений.

"В первом полугодии 2022 года на территории города зарегистрировано свыше 30 тысяч (+0,9 %) преступлений. Наибольший рост преступности отмечен на территории Кронштадтского (+58 %), Петроградского (+22,6 %), Невского (+15,1 %) и Калининского (+9 %) районов. Каждое тринадцатое преступление в городе выявлено и поставлено на учет прокурорами — 2,2 тысячи", — отметили в надзорном ведомстве.