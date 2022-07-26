В Москве задержали пенсионерку из Минвод, протестовавшую против вырубки леса на Машуке

У памятника полководцу Георгию Жукову в Москве правоохранители задержали вставшую в одиночный пикет пенсионерку Валентину Величкину, известила у себя в Telegram-канале политик Юлия Галямина.

Величкина специально приехала в столицу из Минеральных Вод, чтобы передать Генеральной прокуратуре письмо и подписи против вырубки леса на горе Машук.

Пикет, в который встала пенсионерка, был также посвящён этой проблеме.

После задержания Величкину доставили в ОВД "Китай-город". Будут ли составлять в её отношении протокол и по какой статье, на данный момент неизвестно.