Беглов поделился впечатлениями от посещения "Книжных аллей"

Петербургский градоначальник Александр Беглов побывал на "Книжных аллеях" и поделился впечатлениями от посещения литературного пространства, работающего ежедневно на Малой Конюшенной улице, информирует пресс-служба городской администрации.

"Это уникальный проект для любителей чтения. Площадка очень востребована жителями и гостями нашего города. Электронные книги – это хорошо, но живая книга оставляет более глубокое чувство сопричастности", – поделился наблюдениями губернатор.

"Книжные аллеи" работают на протяжении всего летнего сезона уже восьмой год подряд. Реализацией проекта занимается команда пока ещё закрытого петербургского Дома книги. В основном в торговых точках продают книги, выпущенные локальными издательствами.

Завершается сезон "Книжных аллей" 11 сентября. На сегодняшний день в пространстве на Малой Конюшенной побывали около 30 тысяч гостей и жителей города.