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Новости 18:10

В ЗакС Петербурга поступил законопроект о командировках в Донбасс

фото ЗакС политика В ЗакС Петербурга поступил законопроект о командировках в Донбасс

Депутаты "Единой России" Всеволод Беликов и Юрий Гладунов внесли в Законодательное собрание Петербурга проект закона, согласно которому госслужащие, отправляющиеся в иностранные командировки, смогут получать суточные не только в иностранной валюте, но и в рублях. Судя по пояснительной записке, уточнение понадобилось для поездок чиновников в ДНР и ЛНР.

"Устанавливаются размеры суточных, предельные нормы возмещения расходов по найму жилья для загранкомандировок в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Эти суммы выплачиваются в рублях", - говорится в пояснительной записке.

Единороссы отметили, что своей поправкой приводят городской закон о служебных командировках в соответствие майскому постановлению правительства, которое касалось поездок гражданских служащих и отдельных категорий работников в ДНР и ЛНР.

Отметим, что ЗакС Петербурга находится на каникулах до середины сентября. Законопроект, вероятно, будет рассмотрен только осенью.


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Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Гладунов Юрий Николаевич 

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