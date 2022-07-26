В ЗакС Петербурга поступил законопроект о командировках в Донбасс

Депутаты "Единой России" Всеволод Беликов и Юрий Гладунов внесли в Законодательное собрание Петербурга проект закона, согласно которому госслужащие, отправляющиеся в иностранные командировки, смогут получать суточные не только в иностранной валюте, но и в рублях. Судя по пояснительной записке, уточнение понадобилось для поездок чиновников в ДНР и ЛНР.

"Устанавливаются размеры суточных, предельные нормы возмещения расходов по найму жилья для загранкомандировок в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Эти суммы выплачиваются в рублях", - говорится в пояснительной записке.

Единороссы отметили, что своей поправкой приводят городской закон о служебных командировках в соответствие майскому постановлению правительства, которое касалось поездок гражданских служащих и отдельных категорий работников в ДНР и ЛНР.

Отметим, что ЗакС Петербурга находится на каникулах до середины сентября. Законопроект, вероятно, будет рассмотрен только осенью.