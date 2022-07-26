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Новости 18:53

В Петербурге водную полицию могут оснастить гидроциклами

фото ЗакС политика В Петербурге водную полицию могут оснастить гидроциклами

Для петербургских подразделений транспортной полиции на воде могут приобрести гидроциклы с тем, чтобы ускорить устранение возможных правонарушений и поимку преступников, информирует 78.ru, ссылаясь на соответствующее заявление руководителя ГУ на транспорте МВД России Олега Калинкина.

"У водной полиции могут появиться гидроциклы, это поможет быстрее фиксировать аварии на каналах в Петербурге", — приводит издание сообщение Калинкина.

Не так давно обозначенные плавсредства были приобретены для нужд линейного отдела на водном транспорте УТ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО): сотрудникам инстанции передали "на вооружение" четыре гидроцикла с необходимой экипировкой.

Мощность аквабайка составляет порядка 300 лошадиных сил; за три секунды он способен разгоняться до 80 км/час.


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