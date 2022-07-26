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Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов

Региональное управление Роспотребнадзора по результатам мониторинга качества воды не обнаружило в Петербурге ни одного пригодного для купания водоема, следует из сообщения в Telegram-канале службы от 26 июля. Неделей ранее было разрешено купаться в Верхнем Суздальском и Безымянном озерах на территории Выборгского и Красносельского районов соответственно. Теперь из списка исчезли и они.

Всего сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды на территории 24 пляжей в различных районах города. Исследованию подверглась вода, взятая в реке Ижоре, В Ольгинском водоеме и Верхнем, Среднем и Нижнем Суздальских озерах, в Колонистском пруду, в озерах Безымянном и Разлив, а также на Финском заливе. Ни в одном случае вода не была признана пригодной для купания.

"Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам", — резюмировали в Роспотребнадзоре.


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