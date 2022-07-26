Начальник 28-го отдела полиции посоветовал жителям присылать ему фото закладчиков по WhatsApp

Вечером 26 июля руководитель 28-го отдела полиции Виктор Москаленко отвечал на вопросы жителей Владимирского округа. Встречу в театре "Суббота" организовали депутаты местного совета.

Одной из главных тем для недовольства стали закладчики. В расположенном в самом центре города муниципалитете есть сразу несколько мест, в которых часто прячут наркотики. Рекламу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ заметили даже у входа в театр, где проходила встреча.

Одна из жительниц рассказала, что, устав ждать полицию, соседи объединились, подкараулили тех, кто рисует подобную рекламу, и "мягко отлупили" их.

Москаленко продиктовал жителям номер своего телефона и посоветовал присылать ему по WhatsApp фотографии подобных нарушителей, если удастся безопасно их снять. Это необходимо, чтобы попытаться найти злоумышленников с помощью системы распознавания лиц, объяснил полицейский.

По словам Москаленко, борьба с закладчиками ведётся, однако не хватает личного состава.

- У каждой парадной сотрудника не поставишь, - посетовал полицейский.

Москаленко также попросил жителей помочь ему в распространении объявлений о вакансиях в отделе: "Я сам уже устал на "Авито" писать", - признался полицейский. Не хватает в отделе, по его словам 12 участковых и троих оперативников.

Сразу несколько человек жаловались на граффитистов. По словам жителей, в округе орудуют банды "уличных художников".

- Про Путина пишут матные слова. Про нашего президента. Это нормально? - возмутилась участница встречи.

Жители улицы Рубинштейна озвучили множество жалоб на бездействие полиции по поводу нарушения барами закона о тишине. Москаленко вновь повторил, что не хватает состава и что у отдела есть только один патрульный автомобиль, который реагирует на заявки.

- Жители считают, что это связано не с количеством, а с профнепригодностью ваших сотрудников, - ответили ему.

- Гремит колонка до 6 утра. Какой-то рэпер в неадекватном состоянии ходит по улице ещё со своей колонкой, - подтвердил другой житель.

Москаленко призывал граждан приходить и писать заявления и обещал разобраться.

28-й отдел полиции находится на улице Марата. Туда часто доставляют задержанных участников акций протеста, в частности, у Гостиного двора. Замглавы Владимирского округа Виталий Боварь спросил о плане "Крепость", который часто вводят в отделах после массовых задержаний, не позволяя попасть внутрь адвокатам.

- Ни разу не вводили. Ни в коем случае. Сколько раз приходили защитники, граждане, которые приносили еду, - ответил глава 28-го отдела.

Позже, отвечая на вопросы бывшего члена Общественной наблюдательный комиссии Яны Теплицкой, он заверил, что все задержанные, которые остаются в отделе на ночь, получают питание и постельное белье.

Напомним, право муниципалов организовывать встречи с руководителями полицейских отделов закреплено законом "О полиции" и приказом "Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России". Однако многие муниципалитеты такой возможностью не пользуются.

Сергей Еремеев