Турчак предложил снизить требования к IT-специалистам для предоставления льготной ипотеки

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился в правительство с предложением смягчить требования к айтишникам для предоставления им льготной ипотеки, говорится в Telegram-канале единоросса. Речь идет о снижении на треть зарплатного порога для выдачи кредита.

В настоящее время значение зарплатного порога в городах-миллионниках составляет 150 тысяч рублей, а в остальных городах — сто тысяч рублей, пишет 26 июля Турчак. "Эти параметры не вполне соответствуют сегодняшним экономическим реалиям. В целом ряде субъектов средняя зарплата в ИТ-сфере ниже этих уровней", — утверждает он.

Подобная ситуация приводит к тому, что многие работники IT-сферы, включая молодых специалистов, не могут получить поддержку государства при покупке жилья, пишет Турчак. Решение проблемы он видит в том, чтобы снизить зарплатный порог до 100 тысяч рублей в регионах с населением более одного миллиона человек и до 70 тысяч для регионов, где проживают менее миллиона граждан.